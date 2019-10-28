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Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области

Суд до 30 января продлил арест ивановского экс-губернатора Павла Конькова

Его подозревают в хищении 700 млн рублей

ТАСС, 28 октября. Суд еще на три месяца продлил арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 млн рублей. Защита намерена обжаловать это решение, сообщила ТАСС в понедельник его адвокат Анна Коткова.

"Суд продлил арест Павлу Алексеевичу до 30 января. Мы не согласны с этим и будем обжаловать решение обязательно", - сказала собеседница агентства.

В сентябре Коньков попал в больницу при СИЗО. Из-за стресса у него обострились хронические заболевания - гипертония и диабет. В настоящий момент, по словам Котковой, экс-губернатора уже выписали, при этом "он по-прежнему чувствует себя неважно".

Павла Конькова задержали в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции 31 мая, затем он был отправлен в Москву. После этого Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора до 30 июля, а позже продлил этот срок еще на три месяца - до 30 октября.

Коньков проходит по делу вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным, также задержанным в июне в Воронеже. Дело в отношении Конькова и Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока неустановленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

Теги
РоссияДело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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