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В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

Инцидент произошел на Ленинском проспекте

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве мужчину, который угрожал взорвать дом, при задержании он оказал сопротивление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В столичную полицию от граждан поступило сообщение о том, что около магазина на Ленинском проспекте неизвестный в маске выкрикивает, что сейчас взорвет дома", - сообщили в столичном главке.

На место прибыли сотрудники полиции и при попытке задержания мужчины он умышленно распылил баллончик с неустановленным веществом в сторону полицейских. Таким образом, отметили в пресс-службе, мужчина надеялся избежать разбирательства относительно совершенных им действий, связанных с его сообщением об акте терроризма.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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