В Сантьяго во время уличных протестов загорелось здание торгового центра

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Крупный пожар вспыхнул в понедельник вечером в одном из торговых центров в чилийской столице, Сантьяго, где продолжаются массовые протесты. Как сообщила на своей странице в Twitter городская пожарная служба, на месте происшествия работают 17 пожарных расчетов.

Предполагается, что пожар возник на первом этаже ТЦ в зоне фуд-корта. Незадолго до его начала в этом районе была замечена группа агрессивно настроенных людей, устраивавших беспорядки, в связи с чем выдвигается версия о преднамеренном поджоге.

Несмотря на то, что пожарным удалось локализовать возгорание, было принято решение об эвакуации соседнего здания гостиницы. На помощь пожарным пришли около сотни добровольцев, передает радиостанция BioBio. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Массовые протесты продолжились в чилийской столице в понедельник, несмотря на произошедшие ранее в этот день кадровые перестановки в правительстве страны. По данным газеты La Tercera, на улицы Сантьяго вновь вышли несколько тысяч человек. В целом их акции носят мирный характер, однако местами отмечались столкновения с полицией.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. В воскресенье, за три недели до проведения в Сантьяго саммита АТЭС, президент подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах.