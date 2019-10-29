Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сантьяго во время уличных протестов загорелось здание торгового центра

Сообщается, что пожар возник на первом этаже ТЦ в зоне фуд-корта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Крупный пожар вспыхнул в понедельник вечером в одном из торговых центров в чилийской столице, Сантьяго, где продолжаются массовые протесты. Как сообщила на своей странице в Twitter городская пожарная служба, на месте происшествия работают 17 пожарных расчетов.

Предполагается, что пожар возник на первом этаже ТЦ в зоне фуд-корта. Незадолго до его начала в этом районе была замечена группа агрессивно настроенных людей, устраивавших беспорядки, в связи с чем выдвигается версия о преднамеренном поджоге.

Несмотря на то, что пожарным удалось локализовать возгорание, было принято решение об эвакуации соседнего здания гостиницы. На помощь пожарным пришли около сотни добровольцев, передает радиостанция BioBio. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Массовые протесты продолжились в чилийской столице в понедельник, несмотря на произошедшие ранее в этот день кадровые перестановки в правительстве страны. По данным газеты La Tercera, на улицы Сантьяго вновь вышли несколько тысяч человек. В целом их акции носят мирный характер, однако местами отмечались столкновения с полицией.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. В воскресенье, за три недели до проведения в Сантьяго саммита АТЭС, президент подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах.

Теги
Чили
Реклама на ТАСС
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Очаг подземных толчков залегал на глубине около 50 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС