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Пострадавшие от череды тайфунов регионы Японии объявлены зоной чрезвычайного бедствия

Такой статус пострадавших территорий позволит в разы увеличить финансовую помощь со стороны центральных властей страны, отмечает японское общественное телевидение

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Японии объявило во вторник регионы в центральной и северо-восточной части страны, пострадавшие в сентябре и октябре от тайфунов "Факсай" и "Хагибис", "зонами чрезвычайного бедствия".

По данным японского общественного телевидения, такой статус пострадавших территорий позволит в разы увеличить финансовую помощь со стороны центральных властей, которая пойдет, в частности, на восстановление дорог, укрепление берегов рек, ремонт муниципальных школьных учреждений и восстановление сельскохозяйственных угодий. На аналогичные меры японские власти пошли в 2011 году, когда на Японию обрушились землетрясение и цунами.

По последним данным, ущерб сельскому хозяйству Японии от тайфунов "Факсай" и "Хагибис" превысил 170 млрд иен (почти 1,6 млрд долларов). В частности, от тайфуна "Хагибис" пострадали 38 из 47 префектур. На 8,5 тыс. сельскохозяйственных объектах повреждены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. гектаров. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

Из-за вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис" наводнений и горных обвалов погибли более 90 жителей Японии. В 20 префектурах зафиксирован ущерб от оползней, более чем на 70 реках отмечены разрушения набережных и защитных сооружений.

Теги
Япония
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