В Москве задержали подозреваемых в подделке завещаний и присвоении квартир

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Москве восемь подозреваемых в подделке завещаний и присвоении 15 квартир. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска пресечена деятельность организованной группы, участники которой более десяти лет присваивали квартиры умерших граждан, - сказала Волк. - Полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны восемь подозреваемых".

По ее словам, была разработана мошенническая схема, согласно которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях и поддельные оригиналы этих документов. Затем мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства по завещанию, предоставляли эти документы в Росреестр и оформляли право собственности. Участники преступной группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам.

Конечными владельцами большинства квартир становились добросовестные покупатели. Часть объектов недвижимости злоумышленники оставляли себе, оформляя их на родственников. По словам Волк, в противоправную деятельность могли быть вовлечены нотариус и его помощники. "Следствием устанавливается законность вывоза и хранения нотариальных архивов в загородном частном доме одного из должностных лиц. Предварительно установлены 15 квартир, которые стали объектами криминальных сделок. Оперативники проводили мероприятия по документированию противоправной деятельности данной организованной группы на протяжении более 1,5 года", - добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело об организованном группой лиц мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Спецоперация по задержанию предполагаемого организатора и участников мошеннической схемы происходила одновременно по нескольким адресам в столичном регионе. Лидер группы при задержании забаррикадировался в квартире и пытался уничтожить договоры соцнайма и купли-продажи квартир, свидетельства о смерти.

"В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 млн рублей, более 30 мобильных телефонов, компьютеры, документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Пятерым задержанным уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила представитель ведомства.