Источник: экспертиза показала, что Рауф Арашуков не страдает психическими заболеваниями

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Экс-сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, но теоретически мог находиться в состоянии аффекта в момент совершения инкриминируемых ему преступлений, сообщил ТАСС источник.

"В отношении Арашукова проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Ее проводили сотрудники института им. Сербского. Они не выявили никаких отклонений в [его] психическом здоровье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, перед экспертами ставились вопросы, страдает ли бывший сенатор заболеваниями психики, является ли он наркозависимым, мог ли он быть в состоянии аффекта в момент совершения деяний, которые ему вменяются. "От беседы с врачом он отказался, сказал, что воспринял экспертизу "как позор и издевательство". Тем не менее на основе его реакций на задаваемые вопросы и общего поведения психиатры пришли к выводу, что он здоров психически, а также не страдает наркозависимостью", - сказал источник.

Он отметил, что экспертам не предоставили подробного описания состояния психики Арашукова в момент совершения преступлений, в которых обвиняется экс-сенатор. "Из-за недостатка материалов и информации эксперты не смогли однозначно сказать, мог ли Арашуков быть в состоянии аффекта, когда совершались преступления. Этот вопрос они оставили без ответа. Поэтому теоретически исключать этого нельзя", - заключил собеседник агентства.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).