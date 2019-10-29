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Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых во вторник.

"Жуткая, нелепая смерть женщины произошла вечером 28 октября. Тревожное сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции №8 УВД по Екатеринбургу в десятом часу вечера от медработников городской больницы, о которой идет речь. На место происшествия выехали сотрудники полиции и наши коллеги из регионального СК. По предварительным данным, которые на момент подготовки материала удалось узнать представителям МВД, женщина родила не сегодня, а несколько дней назад", - сказал Горелых.

По его данным, ребенок погибшей женщины находился в другой комнате и не пострадал. "По оперативным сведениям, у нее имелись проблемы со здоровьем. Что конкретно случилось и какие обстоятельства послужили причиной, будет установлено в ближайшее время в ходе разбирательства", - добавил Горелых.

Теги
РоссияСвердловская область
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