Микроавтобус опрокинулся в кювет в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Микроавтобус опрокинулся в кювет под Красноборском на юге Архангельской области, пострадали четыре пассажира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Около 05:20 мск на 238-м километре дороги Усть-Вага - Ядриха в Красноборском районе водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter не справился с управлением и допустил съезд в кювет, машина опрокинулась на бок. По предварительным данным, пострадали четыре пассажира, они доставлены в красноборскую ЦРБ", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Всего в автомобиле находились девять человек. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, это частное маршрутное такси. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии выясняются.