Reuters: у островов Уитсанди акула напала на двух британцев

ТАСС, 29 октября. Два британских туриста подверглись нападению акулы во время занятий дайвингом у островов Уитсанди. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную службу спасения.

"Один из туристов в результате нападения лишился ступни на правой ноге, второй получил серьезные повреждения черепа", - приводит агентство заявление спасателей. Пострадавшие были доставлены вертолетом в больницу. По оценке врачей, их состояние тяжелое, но стабильное.

Нападение акулы на британцев стало четвертым подобным инцидентом в водах Австралии с сентября. Одна из этих атак привела к гибели человека.