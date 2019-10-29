Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: у островов Уитсанди акула напала на двух британцев

По оценке врачей, их состояние тяжелое, но стабильное

ТАСС, 29 октября. Два британских туриста подверглись нападению акулы во время занятий дайвингом у островов Уитсанди. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную службу спасения.

"Один из туристов в результате нападения лишился ступни на правой ноге, второй получил серьезные повреждения черепа", - приводит агентство заявление спасателей. Пострадавшие были доставлены вертолетом в больницу. По оценке врачей, их состояние тяжелое, но стабильное.

Нападение акулы на британцев стало четвертым подобным инцидентом в водах Австралии с сентября. Одна из этих атак привела к гибели человека.

Теги
Австралия
Реклама на ТАСС
Суд оставил в силе арест фигуранта дела об избиении человека до смерти в Красноярске
16 октября суд арестовал Андрея Шилова и второго подозреваемого Сергея Шмелева на два месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС