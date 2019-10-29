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После крушения частного самолета в Пермском крае возбудили дело

В результате ЧП погиб пилот

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после крушения частного легкомоторного самолета в Пермском крае, в результате чего в минувшую субботу погиб один человек. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, специалисты изъяли с места происшествия образцы топлива, копии документов, находившиеся на борту самолета, спутниковый навигатор. Назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры по установлению местонахождения технических документов на воздушное судно, допрашиваются свидетели происшествия.

Утром 26 октября частный самолет Cessna вылетел из Частинского района в поселок Фролы, но там не приземлился. По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, на борту находился один человек. Поиски самолета шли три дня, в них участвовали более 180 человек и 40 единиц техники, в том числе добровольцы и два вертолета. Самолет обнаружила группа добровольцев совместно с МВД, воздушное судно было разрушено, внутри находился пилот без признаков жизни. По информации Уральского следственного управления на транспорте СК России, пилот не получал допуск на вылет. К расследованию причин авиакатастрофы подключился Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Как сообщали ТАСС в Федерации сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края, самолетом управлял глава организации Геннадий Белоглазов - советский самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР, призер чемпионата мира, мастер спорта СССР международного класса. Чемпион России в классе двухместных микросамолетов, обладатель Кубка России по СЛА-мото, мастер спорта России по дельталетному спорту.

Теги
РоссияПермский край
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