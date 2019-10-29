Росгидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение в районе ЧП под Красноярском

"По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК), а в пробах воды, отобранных в 22:00, было зарегистрировано ЭВЗ ионами меди (109 ПДК) и ВЗ ионами цинка (16 ПДК)", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Экстремально высокое загрязнение ионами меди и свинца было зафиксировано по результатам анализа проб воды сразу после ЧП в Красноярском крае. Соответствующие результаты опубликовал Росгидромет во вторник.

Росгидромет также взял сразу после ЧП пробы воды в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим. По результатам химического анализа случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения зарегистрировано не было.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на золотодобывающем прииске на Сейбе произошел 19 октября. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Суд в Красноярске 21 октября арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.