Замначальника колонии в Мордовии арестован по подозрению в получении взятки

ТАСС, 29 октября. Заместитель начальника исправительной колонии в Мордовии заключен под стражу по подозрению в получении взятки за покровительство одному из осужденных. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), - говорится в сообщении. - Судом по ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По данным следствия, сотрудники УФСБ по Мордовии задержали подозреваемого в октябре после получения взятки в размере 150 тысяч рублей. Деньги передавались в интересах одного из осужденных - за общее покровительство и доставку на территорию колонии запрещенных предметов, говорится в сообщении.