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Один человек погиб и четверо госпитализированы из-за отравления газом в Нефтекамске

Среди пострадавших двое детей

УФА, 29 октября. /ТАСС/. Четыре человека, среди которых двое детей, госпитализированы с отравлением газом в Нефтекамске, еще одна женщина погибла.

Как сообщили ТАСС в республиканском ГУ МЧС, утром 29 октября поступило сообщение об отравлении пятерых человек, в том числе двух детей, в городе Нефтекамск на улице Удачной. Женщина 1986 года рождения погибла. По данным Минздрава Башкирии, у госпитализированных подозрение на отравление газом.

По данным ГУ МЧС, в квартире не было возгорания, на месте работают сотрудники газовой службы, МВД и администрации города.

Теги
РоссияБашкортостан
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