В Петербурге два человека погибли при работах на судоремонтном заводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Два человека погибли при выполнении ремонтных работ на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО.

"На Канонерском судоремонтном заводе при ремонте контейнеровоза произошел разрыв колеса, в результате которого два человека получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщила собеседница агентства.

В связи со случившимся сотрудники Управления на транспорте МВД по СЗФО проводят проверку, на месте работает следственно-оперативная группа. На место также выехала группа Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Инцидент произошел не на территории, занимаемой заводом, однако несколько предприятий арендуют площади на территории предприятия, возможно, ЧП произошло на одном из этих площадей", - сообщил ТАСС представитель Канонерского судоремонтного завода.

"Канонерский судоремонтный завод" основан в 1883 году. Ежегодно на заводе проводится ремонт около 90 судов, среди них всемирно известные "Академик Федоров", "Академик Александр Карпинский", "Профессор Логачев", "Седов" и "Мир".

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