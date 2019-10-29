Два экс-министра правительства Сахалина не признали в суде вину в превышении полномочий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Первое судебное заседание по уголовному делу о превышении должностных в отношении двух бывших сахалинских министров Елены Гах и Михаила Кузьменко, а также замминистра Тамары Муленковой состоялось во вторник в городском суде Южно-Сахалинска. Все трое признавать вину отказались. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Стартовал открытый процесс по уголовному делу", - сообщил собеседник агентства, отметив, что все подсудимые не признали вину.

На протяжении всего дня прокурор зачитывал суду обвинительное заключение. После этого слово было предоставлено подсудимым. Сторона обвинения попросила суд предоставить дополнительное время для сбора доказательств и назначить следующее заседание на 31 октября, суд удовлетворил эту просьбу прокурора.

В марте 2017 года занимавшие в правительстве Сахалинской области должности министра имущественных и земельных отношений и министра сельского хозяйства Елена Гах и Михаил Кузьменко, а также его первый заместитель Тамара Муленкова были задержаны, их обвинили в выводе средств из бюджета региона в интересах коммерческой структуры.

По данным следователей, из 2,263 млрд рублей, выделенных правительством Сахалинской области на строительство животноводческого комплекса АО "Совхоз Южно-Сахалинский", 1,037 млрд рублей были неправомерно перечислены ООО "Грин Агро-Сахалин" в виде займов на максимально выгодных условиях - под 0,5 процента годовых сроком на 15 лет с отсрочкой первого платежа на пять лет.

Всем троим предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), чиновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать должности на госслужбе.