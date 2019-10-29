Министра Тверской области Шафороста осудили за поджог машины, являющейся вещдоком

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суд приговорил министра правительства Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии за поджог иномарки, являющейся вещественным доказательством, и воспрепятствование расследованию. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора министру по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктору Шафоросту и трем его соучастникам. Приговором суда Виктору Шафоросту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщила Иванова. Соучастники чиновника приговорены к срокам от 3 до 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 2 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование производству предварительного расследования") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений").

Следствие и суд установили, что ночью 19 марта 2018 года соучастники около жилого дома по Харьковскому проезду из хулиганских побуждений подожгли автомобиль Toyota Highlander, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу. В результате владельцу машины был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, уголовное дело чиновника связано с делом в отношении 11 полицейских, которые в марте 2016 года под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и, применив силу в отношении бизнесмена, потребовали у него в качестве взятки 4 кг янтаря и 200 тыс. рублей. В случае отказа они грозили привлечь предпринимателя к уголовной ответственности. Бизнесмен передал им янтарь и деньги, оперуполномоченные похитили 200 тыс. рублей из сумки потерпевшего.