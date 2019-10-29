Театральный колледж эвакуирован в Москве из-за анонимного сообщения о минировании

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в колледж музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской, люди эвакуированы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В колледж музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской, расположенный по адресу: улица Суздальская, дом 40, поступило сообщение об угрозе взрыва. Людей эвакуируют", - сообщил собеседник агентства.

На месте в настоящий момент работают кинологи, которые проверяют здание.