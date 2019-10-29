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В Башкирии возбудили дело после отравления газом семьи из пяти человек

В результате ЧП погибла женщина

УФА, 29 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в связи с отравлением газом семьи из пяти человек в Нефтекамске.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек", - сообщили журналистам в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в республиканском ГУ МЧС, утром 29 октября поступило сообщение об отравлении пятерых человек, в том числе двух детей, на улице Удачной в Нефтекамске. Женщина 1986 года рождения погибла. По данным Минздрава Башкирии, у госпитализированных подозрение на отравление газом.

По данным ГУ МЧС, в квартире не было возгорания, на месте работают сотрудники газовой службы, МВД и администрации города. Погибшая приходилась матерью двум мальчикам 2013 и 2015 годов рождения.

Теги
РоссияБашкортостан
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