СМИ: в результате землетрясения на Филиппинах погибли девять человек

ТАСС, 29 октября. По меньшей мере девять человек погибли в результате землетрясения, произошедшего во вторник на острове Минданао в южной части Филиппин. Об этом сообщает газета Manila Bulletin.

Ранее сообщалось о двух погибших. Отмечается, что среди жертв стихии дети и подростки, оказавшиеся под завалами при эвакуации из школ. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По имеющимся данным, в разных частях острова были повреждены объекты инфраструктуры. Власти пытаются установить точное число пострадавших.

Как сообщал филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии, магнитуда землетрясения составила 6,6. Подземные точки были зарегистрированы в 09:04 по местному времени (04:04 мск). Очаг стихии залегал на глубине около 7 км. Вскоре после этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал колебания в 58 км к северо-западу от города Давао магнитудой 5,2 и 5,1.