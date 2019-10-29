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Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Судебно-медицинские эксперты признали мужчину вменяемым

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме. О завершении предварительного следствия во вторник сообщила пресс-служба управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО.

Как удалось установить в ходе следствия, преступления ранее судимый архангелогородец совершал с марта 2016 года по март 2017 года. Жертвами каннибала становились мужчины, с которыми тот распивал спиртные напитки: когда собутыльники засыпали, преступник убивал их ножом, расчленял тела и частично съедал. Остальное он упаковывал в пакеты и выбрасывал в реку Волохница и озеро Бутыгино. Позднее человеческие останки удалось обнаружить, причем установить личности убитых удалось лишь после проведения большого количества сложных экспертиз.

"Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого, - говорится в сообщении. - Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего".

У двух других погибших мужчин родственников не было, поэтому об их исчезновении никто в полицию не заявлял. Также в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц. Их кости удалось обнаружить в пакетах с человеческими останками.

Судебно-медицинская экспертиза признала архангелогородца вменяемым и психически здоровым.

Теги
РоссияАрхангельская область
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