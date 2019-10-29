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В Москве задержали наркокурьера с более 1,5 кг героина

Полицейские установили, что мужчина получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал закладки

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве приезжего мужчину, который подозревается в сбыте крупной партии наркотиков. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в ходе обысков у него изъяли 1 кг и 650 г героина.

Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал закладки. "В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан в подъезде одного из домов на Лобненской улице. При его личном досмотре обнаружены два свертка с веществом серого цвета в виде порошка и комков. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином, массой более 200 граммов", - добавили в пресс-службе.

При проведении обыска по месту временного проживания подозреваемого обнаружены электронные весы, упаковочный материал, а также пакеты с веществом в виде порошка и комков. "Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином, массой около 1 кг 450 г. Общий вес изъятого наркотического средства составил около 1 кг 650 граммов", - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, 228.1 УК РФ (приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Россия
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