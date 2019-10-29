Информация о минировании театрального колледжа в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверили колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник в колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Люди были эвакуированы. На место для проверки оперативно прибыли кинологи с собаками.