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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых Европолом преступников

Ему грозит до 22 лет лишения свободы

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании задержали преступника, который фигурировал в списке самых разыскиваемых преступников Европейского полицейского агентства (Европол). Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе национальной полиции королевства.

Арест был произведен в городе Марбелья (автономное сообщество Андалусия). Испанская полиция называет задержанного "самым разыскиваемым в Люксембурге [преступником], находящимся в бегах, а также одним из самых разыскиваемых Европолом".

Задержанный принял участие в 2013 году в попытке вооруженного ограбления с использованием взрывчатки штаб-квартиры предприятия, которая занималась перевозом денег. В Люксембурге ему грозит до 22 лет лишения свободы.

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Испания
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