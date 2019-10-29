Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Домашний арест продлится до 13 января 2020 года
Майкл Калви Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Майкл Калви
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Жалобы защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения" - огласила решение судья.

Суд своим постановлением также изменил место содержания Дельпаля под домашним арестом - на квартиру в Тверском районе Москвы, где живет его семья.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций. По первоначальной версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор. Под домашним арестом по делу содержатся Калви, Филипп Дельпаль и бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО. Ранее в фонде сообщили, что суд арестовал квартиры, в которых проживают семьи фигурантов дела.

Теги
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
Суд в Гонконге приговорил протестующего к 200 часам работ за осквернение флага КНР
Подсудимый топтал национальный флаг, а позже кинул его в мусорное ведро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС