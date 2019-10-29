Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобы защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения" - огласила решение судья.

Суд своим постановлением также изменил место содержания Дельпаля под домашним арестом - на квартиру в Тверском районе Москвы, где живет его семья.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций. По первоначальной версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор. Под домашним арестом по делу содержатся Калви, Филипп Дельпаль и бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО. Ранее в фонде сообщили, что суд арестовал квартиры, в которых проживают семьи фигурантов дела.