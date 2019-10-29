Источник: в Петербурге идут обыски по делу о хищениях при строительстве стадиона к ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят серию обысков по делу о мошенничестве при строительстве стадиона "Газпром-Арена" на Крестовском острове в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что для оперативно-следственных мероприятий в Петербург прибыли сотрудники центрального аппарата СК РФ. По его данным, в обысках также участвуют сотрудники экономической полиции. По предварительной информации, дело касается хищения средств, выделенных на оборудование стадиона. Обыски проходят у компании-подрядчика систем безопасности арены.

Стадион "Газпром-Арена" с раздвижной крышей на Крестовском острове строили с 2007 года к чемпионату мира по футболу 2018 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Изначально стадион строил другой подрядчик, однако контракт с ним был разорван из-за отставания по срокам работ, завершением строительства арены занимался "Метрострой". Во время футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года стадион носил название "Санкт-Петербург".