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Экс-лидера Демпартии Молдавии Плахотнюка объявили в международный розыск

Ранее прокуроры получили мандат на арест политика, который не явился на допрос

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в финансовых махинациях бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк объявлен в международный розыск. Об этом проинформировала во вторник прокуратура по борьбе с коррупцией в Facebook.

"[Плахотнюк] объявлен в международный и межгосударственный розыск Национальным центром по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении. Ранее прокуроры получили мандат на арест политика, который не явился на допрос.

Как информируют молдавские СМИ, Плахотнюк может находиться в США или Великобритании. Олигарх покинул Молдавию в июне, когда новое парламентское большинство сформировали поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Они объединились с целью отстранения Демпартии, которую обвинили в коррупции и узурпации власти.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 гг. вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

Теги
РоссияМолдавияПлахотнюк, Владимир Георгиевич
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