Центр Севастополя остался без света из-за аварии на сетях

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Авария на высоковольтной линии привела к тому, что без электроснабжения остался центр Севастополя, сообщили ТАСС во вторник в "Севастопольэнерго".

"Авария на высоковольтной линии, причина пока неизвестна. Отключен центр города", - сообщили в компании.

Собеседник агентства не уточнил, сколько именно абонентов отключено, сообщив только, что без электроснабжения остался "большой участок".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства ТАСС, если в зону отключения попали социальные учреждения, то они могут воспользоваться генераторами. Точный район отключения сейчас устанавливается.

В новость внесены изменения (15:36 мск) - добавлены подробности.