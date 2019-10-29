Суд в Самаре избрал меру пресечения двум предполагаемым сообщникам замначальника КЖД

САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. Двум предполагаемым сообщникам первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, избрана мера пресечения. Об этом журналистам во вторник сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

"Один из них помещен под стражу, второй - под домашний арест", - сказала она. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

По версии следствия, подозреваемый вместе с двумя подельниками в октябре 2019 года организовали преступную схему, в соответствии с которой потребовал от представителя транспортной компании 1,2 млн рублей за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия. При этом фигуранты уголовного дела угрожали представителю компании, что в случае отказа расторгнут договор на поставку товаров и полностью лишат компанию возможности осуществлять свою деятельность.

Во вторник будет избрана мера пресечения в отношении Атякина.