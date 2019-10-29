Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Самаре избрал меру пресечения двум предполагаемым сообщникам замначальника КЖД

Одного из предполагаемых сообщников Дмитрия Атякина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, поместили под стражу, второго - под домашний арест

САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. Двум предполагаемым сообщникам первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, избрана мера пресечения. Об этом журналистам во вторник сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

"Один из них помещен под стражу, второй - под домашний арест", - сказала она. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

По версии следствия, подозреваемый вместе с двумя подельниками в октябре 2019 года организовали преступную схему, в соответствии с которой потребовал от представителя транспортной компании 1,2 млн рублей за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия. При этом фигуранты уголовного дела угрожали представителю компании, что в случае отказа расторгнут договор на поставку товаров и полностью лишат компанию возможности осуществлять свою деятельность.

Во вторник будет избрана мера пресечения в отношении Атякина.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Уголовные дела против астраханских чиновников
В Астраханской области возбудили 47 дел после проверки строительной сферы
Уголовные дела возбудили в отношении чиновников и представителей подрядных организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС