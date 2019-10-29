СК объявил в розыск участника акции 27 июля в Москве Губайдулина, уехавшего из РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следственный комитет объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Судебное заседание назначено на 16:00", - сказала представитель суда.

Ранее адвокат обвиняемого Максим Пашков сообщил ТАСС, что попросил следователя отложить заседание, так как он занят в другом процессе.

Губайдулин уехал из России, находясь под подпиской о невыезде. Это произошло после того, как следователи СК предъявили ему новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья"). По версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Ранее его обвиняли в покушении на применение такого насилия.