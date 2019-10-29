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На стройке на северо-западе Москвы нашли снаряды времен войны

Их извлекли и доставили в безопасное место

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Артиллерийские снаряды времен великой Отечественной войны обнаружены при выполнении земляных работ на стройке на улице Маршала Жукова на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: проспект Маршала Жукова, дом 30, во время земляных работ на стройке обнаружили снаряды Великой Отечественной войны. Они находились приблизительно в 20 м от жилых домов", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, снаряды были извлечены и доставлены в безопасное место. "Опасности для окружающих снаряды не представляют", - добавил он.

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