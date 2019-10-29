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Два человека погибли в результате крушения легкого самолета на севере Кипра

Самолет упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы

НИКОСИЯ, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли во вторник в результате крушения легкого самолета во время тренировочного полета в северной части Кипра, оккупированной турецкими войсками. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

Инцидент произошел в 12:50 по кипрскому времени (13:50 мск) возле города Лефконико (турецкое название - Гечиткале) к северо-западу от Фамагусты. Как утверждают очевидцы, самолет, принадлежавший авиаспортивной федерации, упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы местного аэродрома.

Погибшими оказались командир экипажа и второй пилот.

Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) начали расследование причин крушения самолета.

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