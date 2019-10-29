В Самаре арестовали подозреваемого во взяточничестве первого замначальника КЖД

САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Самары принял решение поместить под стражу первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина, подозреваемого в получении взятки, до 27 декабря, передал корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца", - сказала судья.

В отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, подозреваемый вместе с двумя подельниками в октябре 2019 года организовали преступную схему, в соответствии с которой потребовал от представителя транспортной компании 1,2 млн рублей за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия. При этом фигуранты уголовного дела угрожали представителю компании, что в случае отказа разорвут договор на поставку товаров и полностью лишат компанию возможности осуществлять свою деятельность.

Атякин вину не признал, он отметил, что действительно высказывал претензии представителям транспортной компании, однако это касалось неудовлетворительной, на его взгляд, эксплуатации вагонов. "Денег ни у кого не брал, нахожусь на больничном листе, средства связи изъяты, скрываться не собираюсь", - сказал Атякин.