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Суд в Москве ограничил участника акции 27 июля Мыльникова в сроках ознакомления с делом

Обвиняемый прочитал один том дела из четырех, сообщила его адвокат Татьяна Тятова

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы ограничил участника акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова в сроках ознакомления с уголовным делом, хотя он прочитал лишь один том из четырех. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тятова.

"Суд ограничил наше право на ознакомление с материалами дела до 30 октября. При этом ему дали на ознакомление часть дела лишь в пятницу. А последние два тома из четырех не дали ни Мыльникову, ни стороне защиты", - сказала адвокат.

Мыльников обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья).

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественке Мыльников вместе с другими участниками акции Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и начали бить его ногами. По решению Басманного суда Мыльников находится под домашним арестом.

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