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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой поступило в президиум Мосгорсуда

Дата заседания пока не назначена

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президиум Московского городского суда получил уголовное дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств и признавшей вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Дело Масляевой поступило в суд. Дата заседания пока не назначена", - сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Ранее Верховный суд РФ обязал Мосгорсуд пересмотреть кассационное представление Генеральной прокуратуры о возврате в надзорное ведомство дела Масляевой.

Ее дело было выделено в отдельное производство, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Она заявляла, что "выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум была в курсе хищения".

Суд над ней должен был проходить в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Однако 11 апреля Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру РФ, которая в свою очередь вернула Следственному комитету дело Масляевой. В середине мая Московский городской суд признал законным решение районного суда.

Теги
РоссияСитуация вокруг "Седьмой студии"
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