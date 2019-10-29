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Глава госинспекции труда в Курской области помешен под домашний арест по делу о взятке

Размер взятки составил 100 тыс. рублей

КУРСК, 29 октября. /ТАСС/. Руководитель государственной инспекции труда в Курской области Петр Шевелев помещен под домашний арест, ему предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом, взятки за незаконные действия") руководителю государственной инспекции труда в Курской области. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения - домашний арест", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Шевелев в августе 2019 года получил взятку в 100 тыс. рублей от представителей юридических лиц за то, что предоставил им сведения о несчастных случаях на производстве, доступ к которым по закону ограничен.

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РоссияКурская область
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