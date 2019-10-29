В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали шесть человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Джанкойском районе Крыма, в результате которого пострадали шесть человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД по региону.

"В Джанкойском районе недалеко от поселка Азовское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Transit и Кia. В результате ДТП пострадали шесть человек. Все обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Кia, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford.