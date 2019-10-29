В Ростовской области арестовали второго подозреваемого в перестрелке с пятью погибшими

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 21 декабря Салима Мусаева - второго подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка Ростовской области, где погибли пять человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток - до 21 декабря 2019 года", - сказал судья, зачитывая решение.

Следствие просило арестовать подозреваемого, который был задержан 27 октября, защита просила более мягкую меру пресечения, настаивая на невиновности подозреваемого. Мужчина подозревается в пособничестве в убийстве с применением огнестрельного оружия.

Как рассказал следователь в ходе судебного заседания, согласно данным предварительного следствия, 22 октября произошел конфликт между Бациевым, семья которого приобрела земельный участок, принадлежавший СПК "Новоселовский", и Дакишвили - председателем СПК. С целью выяснения отношений была назначена встреча на участке около автодороги хутор Камышево - хутор Чернозубовка. По данным следователя, во время этой встречи было совершено не менее 20 выстрелов.

Мусаев в суде заявил, что у него есть лицензия на оружие, однако в ходе перестрелки оружие он не применял. "Я оружие с собой брал не для совершения преступления, а для самообороны, потому что мне сказали, что хотят причинить вред Василию Дакишвили, - сказал Мусаев. - После того, как началась стрельба, я вышел из машины, оружие оставалось в ней. О том, что я не стрелял, человек указал, что видел меня в тот момент, когда я грузил раненого человека в машину".

По словам подозреваемого, после того, как он узнал о том, что против него возбуждено уголовное дело, явился в правоохранительные органы и начал давать показания.

О перестрелке

22 октября при перестрелке на хуторе Чернозубовка пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее по этому делу был арестован директор местного сельхозкооператива Василия Дакишвили, которого в суде назвали предполагаемым организатором перестрелки. Также в МВД по Чечне сообщали, что в республике на прошлой неделе задержали еще одного возможного участника перестрелки, его передали ростовским полицейским. Фамилия задержанного не называлась.

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