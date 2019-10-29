Двое рабочих погибли на заводе в Петербурге из-за нарушения правил безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Нарушение правил безопасности стало причиной гибели двух рабочих на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным СК, во вторник утром на причале ЗАО "Канонерский судоремонтный завод" двое механиков ООО "Терминал Святого Петра" погибли в результате разрыва баллона колеса ричстакера (погрузчик для работы с контейнерами). Погибшие были местными жителями. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте компании "Терминал Святого Петра", она основана в 2008 году на базе причалов и инфраструктуры Канонерского судоремонтного завода.