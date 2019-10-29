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В Коми из-за сильных дождей ввели режим ЧС

Вызванное ливнями переувлажнение почвы привело к гибели сельскохозяйственных культур

ТАСС, 29 октября. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в Республике Коми для ликвидации последствий сильных дождей, говорится в постановлении главы региона Сергея Гапликова.

"В целях ликвидации последствий опасного природного [метеорологического] явления - продолжительных сильных дождей [переувлажнения почвы] на территории Республики Коми, повлекших гибель посевов сельскохозяйственных культур ввести режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" регионального характера на территории Республики Коми и до особого распоряжения и установить региональный [межмуниципальный] уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", - отмечается в документе.

В сентябре этого года зампред правительства Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев сообщал, что пять районов республики не заготовили необходимого количества кормов для скота из-за холодного и дождливого лета.

Как пояснял ТАСС глава Минсельхоза Коми, ущерб аграриев от потерь урожая и невозможности заготовить корма оценивается в 240 млн рублей. Власти рассматривают вопрос о выделении 40 млн рублей из резервного фонда правительства региона для помощи предприятиям.

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РоссияКоми
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