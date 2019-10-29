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Рыбу из тюменского озера, где обнаружили гаффскую болезнь, поставляли в три региона

Продукт реализовывался в Тюменской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе

ТЮМЕНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Рыбу из озера вблизи деревни Ачиры Тюменской области, где выявили гаффскую болезнь, поставляли в Тюменскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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"Партия была реализована в Тюменской области, Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе", - сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующие органы и службы регионов предупреждены и проинформированы о ситуации с гаффской болезнью.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на совещании в ведомстве сообщила, что последняя партия из озера Андреевское - 5 т рыбы - была выловлена и отправлена на реализацию еще до начала весны. "Сегодня встречалась с предпринимателем, который имеет лицензию на вылов рыбы в озере Андреевское в Тобольском районе Тюменской области, сейчас он находится в токсикологическом отделении областной клинической больницы, готовится в выписке. C целью реализации в Тобольск, еще до наступления весны была доставлена партия весом около 5 т. В ходе рейдовых мероприятий у одного из местных предпринимателей на остатке обнаружено 1,5 т рыбы, решается вопрос об аресте данного товара", - сказала Шарухо.

По словам главы управления, предприниматель отдал распоряжение выпустить всю пойманную на сегодняшний день в озере Андреевское рыбу обратно в водоем. "Наша главная задача - провести во всех муниципальных образованиях Тюменской области дополнительные мероприятия по местам несанкционированной торговли рыбы. Они у нас вызывают большую тревогу, так как именно там, в большинстве случаев невозможно отследить, когда и где была выловлена рыба, когда на нее были получены ветеринарно-сопроводительные документы, когда она вообще к ним поступила на реализацию", - добавила Шарухо.

Гаффскую болезнь в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области выявили 22 октября. В данный момент госпитализированными остаются семь человек, троих выписали, двое находятся в реанимации. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

26 октября оперативный штаб, созданный в связи с ситуацией в деревне Ачиры Тюменской области, принял решение запретить несанкционированную торговлю рыбой на всей территории региона. Днем ранее ввели запрет на вылов рыбы и использование воды в хозяйственно-бытовых целях из озера Андреевское.

Теги
РоссияТюменская областьЧелябинская область
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