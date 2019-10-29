Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Братья, подозреваемые в причастности к гибели 39 мигрантов в Эссексе, объявлены в розыск

Стражи правопорядка просят всех, кто может располагать сведениями о местонахождении двух подозреваемых, связаться с полицией

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Британская полиция объявила в розыск братьев Ронана и Кристофера Хьюз по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу полицейским управлением графства.

"Следователи, ведущие дело о гибели 39 человек, тела которых на прошлой неделе были обнаружены на территории города Грейс, приняли решение опубликовать сведения о двух мужчинах, с которыми в полиции хотели бы побеседовать. Ронан Хьюз (40 лет) из города Арма в Северной Ирландии и его брат Кристофер (34 года), также проживающий в городе Арма, разыскиваются по подозрению в непредумышленном убийстве и незаконной транспортировке людей через границу", - говорится в документе. Стражи правопорядка просят всех, кто может располагать сведениями о местонахождении двух подозреваемых, связаться с полицией.

В настоящий момент под стражей остаются двое человек, подозреваемых в причастности к гибели мигрантов. 26 октября полиция Ирландии задержала в Дублине мужчину, доставившего прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Еще 23 октября в Эссексе задержали водителя грузовика - 25-летнего жителя Северной Ирландии Мориса Робинсона, доставившего прицеп в Грейс из порта Перфлит. Пока что только Робинсону были предъявлены обвинения. Еще трое задержанных были освобождены под залог до середины ноября.

26 октября британская прокуратура сообщила о том, что Робинсон обвиняется в непредумышленном убийстве 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег. 28 октября Робинсон предстал перед судом, подтвердив свое имя, возраст и адрес, после чего было назначено новое слушание, которое состоится 25 ноября в Лондоне.

25 октября тела погибших начали доставлять в морг, проводится патолого-анатомическая экспертиза. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Гражданство погибших пока не установлено. Ранее в полиции Эссекса сообщили, что есть основания считать их гражданами Китая, однако посольство КНР пока этого не подтвердило и занимается проверкой информации, полученной от полицейских. Посольство Вьетнама также проверяет наличие у погибших вьетнамского гражданства.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Директора дома престарелых задержали после обысков в комитете по соцзащите Ленобласти
Ее подозревают в растрате, сообщили в следственном управлении СК РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС