Братья, подозреваемые в причастности к гибели 39 мигрантов в Эссексе, объявлены в розыск

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Британская полиция объявила в розыск братьев Ронана и Кристофера Хьюз по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу полицейским управлением графства.

"Следователи, ведущие дело о гибели 39 человек, тела которых на прошлой неделе были обнаружены на территории города Грейс, приняли решение опубликовать сведения о двух мужчинах, с которыми в полиции хотели бы побеседовать. Ронан Хьюз (40 лет) из города Арма в Северной Ирландии и его брат Кристофер (34 года), также проживающий в городе Арма, разыскиваются по подозрению в непредумышленном убийстве и незаконной транспортировке людей через границу", - говорится в документе. Стражи правопорядка просят всех, кто может располагать сведениями о местонахождении двух подозреваемых, связаться с полицией.

В настоящий момент под стражей остаются двое человек, подозреваемых в причастности к гибели мигрантов. 26 октября полиция Ирландии задержала в Дублине мужчину, доставившего прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Еще 23 октября в Эссексе задержали водителя грузовика - 25-летнего жителя Северной Ирландии Мориса Робинсона, доставившего прицеп в Грейс из порта Перфлит. Пока что только Робинсону были предъявлены обвинения. Еще трое задержанных были освобождены под залог до середины ноября.

26 октября британская прокуратура сообщила о том, что Робинсон обвиняется в непредумышленном убийстве 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег. 28 октября Робинсон предстал перед судом, подтвердив свое имя, возраст и адрес, после чего было назначено новое слушание, которое состоится 25 ноября в Лондоне.

25 октября тела погибших начали доставлять в морг, проводится патолого-анатомическая экспертиза. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Гражданство погибших пока не установлено. Ранее в полиции Эссекса сообщили, что есть основания считать их гражданами Китая, однако посольство КНР пока этого не подтвердило и занимается проверкой информации, полученной от полицейских. Посольство Вьетнама также проверяет наличие у погибших вьетнамского гражданства.