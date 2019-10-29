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Директора дома престарелых задержали после обысков в комитете по соцзащите Ленобласти

Ее подозревают в растрате, сообщили в следственном управлении СК РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Директор Лодейнопольского дома-интерната в Ленинградской области задержана после обысков в областном комитете по социальной защите населения. Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, ее подозревают в растрате.

Во вторник правоохранительные органы провели несколько обысков в комитете по соцзащите, а также в интернате для престарелых. Уголовное дело, в рамках которого прошли оперативно-следственные действия, возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере").

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержана директор Лодейнопольского дома-интерната, следствием решается вопрос о фактическом задержании иных заподозренных лиц", - сказано в распространенном управлением сообщении.

По данным СК, в период с октября по декабрь прошлого года неустановленные сотрудники государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" совершили растрату. Сотрудники переводили деньги в счет оплаты девяти договоров, заключенных с индивидуальным предпринимателем, обязательства по которым фактически выполнены не были. Расследование дела продолжается.

Теги
РоссияЛенинградская область
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