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На процессе по делу "Нового величия" допросили засекреченного свидетеля

Он подтвердил, что участники объединения изготавливали бутылки с горючей смесью

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ключевой свидетель по делу экстремистской молодежной организации "Новое величие" дал во вторник показания в Люблинском суде Москвы, он подтвердил, что участники этого объединения изготавливали бутылки с горючей смесью. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"21 декабря 2017 года члены "Нового величия" выезжали в подмосковное Хотьково, там они тренировались изготавливать "коктейль Молотова" - это бутылка, в которую наливают бензин, она покрывается тканью и выкидывается. Когда бутылка разбивается, происходит взрыв. Тренировку проводил Руслан Костыленков, помогал Рустам Рустамов, который не был членом "Нового величия", - рассказал Руслан Д. Он проходит по делу как секретный свидетель, поэтому полное имя этого человека не называется, а сам он допрашивается дистанционно, через видеосвязь.

Также, по словам свидетеля, участники "Нового величия" планировали создать четкую структуру своего объединения, куда бы входили финансовый, агентурно-вербовочный отделы и отдел "активного действия", который "должен был заниматься организацией не совсем законных акций", например несогласованных митингов. Также он отметил, что вместе с Костыленковым оплачивал аренду офиса для "Нового величия" с помощью паспорта подставного лица.

Адвокаты обвиняемых неоднократно заявляли, что считают Руслана Д. агентом правоохранительных органов и требовали раскрыть его личность в суде. Однако суд отказался это сделать.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Уголовное дело Павла Ребровского, осужденного на 2,5 года колонии, поступило в Люблинский суд для нового рассмотрения после отмены приговора. В марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.

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