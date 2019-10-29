Суд приговорил главу консалтинговый фирмы в Чувашии к условному сроку за вымогательство

ТАСС, 29 октября. Генеральный директор консалтинговой фирмы "Аудит-консалтинг" в Чувашии Маргарита Замчинская во вторник приговорена к условному сроку за вымогательство 25 млн рублей у представителей местной компании в обмен на неразглашение сведений. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

По данным СМИ, Замчинская является родной сестрой министра финансов Чувашии Светланы Енилиной.

"Приговором суда Замчинской назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы условно. Кроме того, она на 2 года лишена права заниматься аудиторской деятельностью", - отмечается в сообщении.

Замчинскую признали виновной по двум статьям УК РФ - ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности").

По данным следствия, в декабре 2016 года Замчинская по договору с инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары провела экспертизу на предмет соблюдения местной компанией требований налогового законодательства. Она получила доступ к сведениям о финансово-хозяйственном положении фирмы за период с 2012 по 2015 год, часть которых составляет охраняемую законом коммерческую и налоговую тайну.

В феврале Замчинская потребовала от представителей предприятия заплатить ей 25 млн рублей, угрожая в противном случае передать сведения одному из бывших учредителей компании, который обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с организации стоимости его доли в уставном капитале организации. Гендиректор также сообщила, что в случае выполнения ее требований обеспечит конфиденциальность информации. После получения 15 млн рублей 19 февраля она была задержана в городе Чебоксары на месте преступления с поличным сотрудниками управления ФСБ России по республике.