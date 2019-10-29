Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд приговорил главу консалтинговый фирмы в Чувашии к условному сроку за вымогательство

Ее приговорили 7,5 года лишения свободы условно, а также на два года лишили права заниматься аудиторской деятельностью

ТАСС, 29 октября. Генеральный директор консалтинговой фирмы "Аудит-консалтинг" в Чувашии Маргарита Замчинская во вторник приговорена к условному сроку за вымогательство 25 млн рублей у представителей местной компании в обмен на неразглашение сведений. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

По данным СМИ, Замчинская является родной сестрой министра финансов Чувашии Светланы Енилиной.

"Приговором суда Замчинской назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы условно. Кроме того, она на 2 года лишена права заниматься аудиторской деятельностью", - отмечается в сообщении.

Замчинскую признали виновной по двум статьям УК РФ - ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности").

По данным следствия, в декабре 2016 года Замчинская по договору с инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары провела экспертизу на предмет соблюдения местной компанией требований налогового законодательства. Она получила доступ к сведениям о финансово-хозяйственном положении фирмы за период с 2012 по 2015 год, часть которых составляет охраняемую законом коммерческую и налоговую тайну.

В феврале Замчинская потребовала от представителей предприятия заплатить ей 25 млн рублей, угрожая в противном случае передать сведения одному из бывших учредителей компании, который обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с организации стоимости его доли в уставном капитале организации. Гендиректор также сообщила, что в случае выполнения ее требований обеспечит конфиденциальность информации. После получения 15 млн рублей 19 февраля она была задержана в городе Чебоксары на месте преступления с поличным сотрудниками управления ФСБ России по республике.

Теги
РоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в Петербурге выросла до 700 кв. м
Возгорание ликвидируют 102 человека и 22 единицы техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС