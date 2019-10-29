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В Петербурга горит неэксплуатируемое здание на площади 200 кв. м

В происшествии никто не пострадал

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание загорелось в Приморском районе Санкт-Петербурга на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По адресу: Приморский район, 3-я линия 2-й половины, дом 61, корпус 4, происходит возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 200 кв. м. В связи с угрозой распространения [огня] ранг пожара повышен до второго", - сообщили в МЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации возгорания привлекли 102 человека и 22 единицы техники.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в Петербурге выросла до 700 кв. м
Возгорание ликвидируют 102 человека и 22 единицы техники
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