В Петербурга горит неэксплуатируемое здание на площади 200 кв. м

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание загорелось в Приморском районе Санкт-Петербурга на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По адресу: Приморский район, 3-я линия 2-й половины, дом 61, корпус 4, происходит возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 200 кв. м. В связи с угрозой распространения [огня] ранг пожара повышен до второго", - сообщили в МЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации возгорания привлекли 102 человека и 22 единицы техники.