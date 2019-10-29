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Площадь пожара в неэксплуатируемом здании в Петербурге выросла до 700 кв. м

Возгорание ликвидируют 102 человека и 22 единицы техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Площадь пожара в неэксплуатируемом здании Петербурга, который спасатели тушат по повышенному рангу во вторник вечером, увеличилась с 200 кв. м до 700 кв. м. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по городу.

"В двухэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании в Приморском районе в доме 61 происходит горение на площади 700 кв. м", - говорится в сообщении управления.

В 18:38 мск ранг пожара был повышен до №2 из-за угрозы распространения огня. К ликвидации возгорания привлекли 22 единицы техники и 102 человека личного состава.

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