Крупный пожар в неэксплуатируемом здании в Петербурге локализовали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар в неэксплуатируемом здании Петербурга на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в городском ГУ МЧС.

"Объявлена локализация", - сказал собеседник агентства. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар начался в Приморском районе в доме 61, корпус 4 во вторник вечером. В 18:38 мск ранг пожара был повышен до №2 из-за угрозы распространения огня. К ликвидации пожара привлечены 22 единицы техники и 102 человека личного состава.

На данный момент ранг пожара понижен до №1, открытое горение ликвидировано.

Двухэтажное кирпичное многоквартирное здание ввели в эксплуатацию в 1939 году. Совокупная площадь помещений составляет 790 кв. м, следует из данных на сайте Росреестра.