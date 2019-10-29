Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В жилом доме в ХМАО возник пожар на площади 250 кв. м

Возгорание тушат 20 человек личного состава и семь единиц техники

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пожар возник в жилом доме в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на площади 250 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в двухэтажном жилом доме в городе Радужном в ХМАО. Предварительная площадь - 250 кв. м. Открытого горения нет, идет дым", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС отметили, что информация о пострадавших не поступала. На месте работают более 20 человек личного состава и семь единиц техники.

"Информация о пожаре поступила в 20:40 по местному времени (18:40 мск). Жильцы эвакуировались самостоятельно. Тление происходит в районе двух квартир, открытого горения нет. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось интенсивное задымление во втором подъезде, которое распространилось по подвальному помещению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным администрации, в доме проживали 74 человека. "Тушение пожара осложняется характеристиками строения: дом сборно-щитовой, горение происходит в скрытых пустотах", - пояснил представитель ведомства.

В новость внесены изменения (20:42 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Обе девушки, сбитые поездом в Свердловской области, погибли
Одна из них погибла на месте происшествия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС