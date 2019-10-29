В жилом доме в ХМАО возник пожар на площади 250 кв. м

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пожар возник в жилом доме в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на площади 250 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в двухэтажном жилом доме в городе Радужном в ХМАО. Предварительная площадь - 250 кв. м. Открытого горения нет, идет дым", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС отметили, что информация о пострадавших не поступала. На месте работают более 20 человек личного состава и семь единиц техники.

"Информация о пожаре поступила в 20:40 по местному времени (18:40 мск). Жильцы эвакуировались самостоятельно. Тление происходит в районе двух квартир, открытого горения нет. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось интенсивное задымление во втором подъезде, которое распространилось по подвальному помещению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным администрации, в доме проживали 74 человека. "Тушение пожара осложняется характеристиками строения: дом сборно-щитовой, горение происходит в скрытых пустотах", - пояснил представитель ведомства.

В новость внесены изменения (20:42 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.