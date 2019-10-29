ДТП с участием шести автомобилей произошло в Воронежской области

ТАСС, 29 октября. Массовое ДТП произошло на 724-м километре автодороги М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. В результате столкновения шести автомобилей пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены две пассажирки автомобиля ВАЗ-2114. Всего в аварии участвовали шесть автомобилей", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114, двигаясь в южном направлении, допустил столкновение со стоящим впереди автомобилем точно такой же марки. Тот отлетел в стоящий ВАЗ-2106. Так по цепочке участниками ДТП стали Skoda Rapid, Lada Granta, Kia Ceed. Движение на участке дороги не затруднено, уточнили в ведомстве.