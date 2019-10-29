Суд в Москве ограничил участника акции 27 июля Жукова в сроках ознакомления с делом

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы ограничил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в сроках ознакомления с уголовным делом. Об этом ТАСС во вторник сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Суд ограничил наше право на ознакомление с материалами дела до 30 октября", - сказал он.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на его YouTube-канале. Вину студент не признает.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.